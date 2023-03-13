Одесити знайшли спосіб змусити монополіста ДТЕК «Одеські електромережі» виконати роботи в їхньому будинку безплатно

Мешканці комплексу «Малинки» в Одессі, що на Малиновського, 18, кілька років чекають на реконструкцію своєї трансформаторної підстанції. Близько року тому вони вже виходили на вулиці, щоб добитися справедливих тарифів для свого будинку, а тепер вимагають у ДТЕК повернути гроші, які сплатив будинок за своє підключення до мереж.

Люди посилаються на норму закону, згідно з якою, якщо монополіст ДТЕК не виконує підключення будинку вчасно, він зобов'язаний виконати роботи безплатно.

«Згідно з відповіддю НКРЕКП „Одеські електромережі“ мали виконати підключення ще 20-го січня 2022 року, — розповів керівник керуючої компанії Максим Висотченко. — Зараз березень 2023 року. Терміни зірвані більше ніж на рік. За договором, у разі перевищення терміну на 120 днів виконавець зобов'язаний повернути 80% оплачених коштів».

Керівник керуючої компанії Максим Висотченко

На сьогодні будинок ще заживлений, як то кажуть «від будівельників», на тимчасовому обладнанні. Доступна лише третина з необхідної потужності. Через це, кажуть жителі, електрика постійно зникає, а в період екстрених відключень доводилося по кілька годин чекати на співробітників ДТЕК, які вручну подавали світло. Через це, замість трьох годин, як у більшості одеситів, «Малинки» отримували світло на 15 хвилин, а могли сидіти без електрики цілодобово.

Зараз війна, люди не планують перекривати дороги і розраховують, що юридичний механізм повернення коштів змусить монополіста збільшити їм потужність у 3 рази, як передбачено договором. Крім того, на свої збори жителі покликали громадських діячів, щоб поділитися з ними юридичною практикою, яка стане в пригоді іншим ОСББ, де так само роками не виконуються договори.

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