Ріпкінський районний суд опинився у фокусі скандалу, що, на думку експертів, може стати корупційним. Колишній очільник Чернігівського медичного центру сучасної онкології Юрій Шень, який в серпні 2021 року звільнився за власним бажанням, подав до суду заяву щодо поновлення на посаді. Про це пишуть «Українські новини» у статті «Чи світить Україні членство в ЄС з українським правосуддям».

«З'ясувалося, що заява Шеня була прийнята до розгляду головою суду Ольгою Павленко попри те, що за своїм статусом районний суд не має права розглядати це питання. Онкоцентр підпорядкований обласній раді, отже згадану справу може розглядати лише Чернігівський окружний адміністративний суд», — йдеться в статті.

На думку експертів, через таке порушення предметної підзвітності голова суду перевищила свої повноваження.

Зазначається, що поведінка Павленко наразі виглядає досить підозрілою, адже вона як голова суду не тільки розписала справу Шеня сама на себе, а й блокує її передачу до ОАС.

Експерти вважають, що такі випадки є доволі типовими для регіонів, де місцеві еліти нерідко намагаються через суди загальної юрисдикції «вирішити» певні питання.

Фото Суспільне Чернігів

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram