Наклали вісім швів: мешканка Одещини покусала чоловіка у черзі за гуманітаркою

На Одещині суд виніс рішення стосовно мешканки міста Ізмаїл, яка у черзі за гуманітаркою нанесла «бойовий укус» чоловіку, з яким у неї виник конфлікт.

У рішенні Ізмаїльського міськрайонного суду йдеться, що ця подія сталася восени минулого року. Жінка вкусила чоловіка за руку — травму віднесли до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Потерпілий пояснив, що він разом з дружиною приїхав до молитовного будинку по гуманітарну допомогу. Черга була великою, періодично починалася штовханина. Він розповів, що стояв, опираючися на ворота. Обвинувачувана почала ображати його, а потім вчепилася зубами в його руку та відгризла шматок м`яса. Дружина потерпілого, побачивши це, обмазала обличчя нападниці кров`ю чоловіка. В аптеці, куди подружжя зайшло по допомогу, чоловіку порадили звернутися до лікарні — медики наклали на руку вісім швів.

У той же час обвинувачена заявляла, що вкусила чоловіка через те, що її били. Вона розповідала, що у черзі виникла сварка — люди з`ясовували, хто за ким стояв. «Коли її спитали, якою по рахунку вона була у черзі, вона відповіла, що не вважає за потрібне вести діалог з цього приводу. Після цього присутні там жінки, а саме свідки обвинувачення, почали їй погрожувати, тягнути за волосся, крутити за ніс, а постраждалий то прижимав, то відтягував її від паркану, вдарив її у скроню правою рукою», — йдеться в документах. Жінка заявила, що відчувала, що втратить свідомість. Потерпілий настілки щільно притулив її, що його рука, за яку вона вкусила, опинилася біля її рота.

Суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення та призначив їй покарання у виді штрафу у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1020 гривень). Позов постраждалого, який просив 9 тисяч гривень у якості компенсації, задовільнили частково, призначивши 4 тисячі гривень. А у компенсації процесуальних витрат на правову допомогу йому відмовили.

Як раніше повідомлялося, на чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків під час матчу другого групового етапу між збірними США та Бахрейну американський гравець вкусив суперника за руку.

Фото Pixabay

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