Гравець-гігант вкусив суперника на чемпіонаті світу з гандболу: момент потрапив на відео

На чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків, що триває на майданчиках Польщі і Швеції, вибухнув скандал. Під час матчу другого групового етапу між збірними США та Бахрейну гравець вкусив суперника за руку.

На 40-й хвилині поєдинку (за рахунку 21:19 на користь азійців) найрезультативніший гандболіст збірної Бахрейну Хусейн Аль-Сайяд зробив індивідуальну дію, але його зупинив 193-сантиметровий захисник суперників Пол Скорупа. Спочатку судді не помітили крамоли, але коли бахрейнець сказав, що суперник його вкусив і показав їм кров на руці, пішли дивитись відеоповтор.

Переконавшись у правдивості слів бахрейнця, рефері вилучили американця з майданчика та показали йому синю картку, що передбачає можливу дискваліфікацію.

Сам Скорупа, який виріс у Німеччині в сім'ї німця та американки, заперечує, що вкусив опонента. «Я захищався головою, але не кусав його, — виправдовується гандболіст. — Можливо, його плече трохи почервоніло, але, мабуть, причиною цього був мій удар головою».

Додамо, що поєдинок завершився перемогою збірної Бахрейну — 32:27.

До речі, вболівальники одразу згадали, що американець повторив «подвиг» футболіста збірної Уругваю Луїса Суареса, який вкусив італійця Джорджіо К'єлліні під час ЧС-2014. Тоді нинішній гравець «Греміо» заробив чотири місяці дискваліфікації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Атлетико» та «Барселони» влаштували бійку під час матчу.

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