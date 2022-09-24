Вкусив патрульного за вухо: суд на Київщині виніс вирок рецидивісту

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок чоловіку, якому інкримінували умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Про це стало відомо із матеріалів справи.

16 липня 2022 року капрал поліції зупинив «ВАЗ» під керуванням громадянина, бо той рухався під час дії комендантської години. Під час спілкуванням з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп`яніння, то ж чоловіку запропонували пройти освідування. Останній погодився та пройшов до службового автомобіля працівників поліції, але під час процедури почав поводитися агресивно та сперечався з працівниками поліції. Слід за ним вийшло з салону двоє пасажирів, серед яких і обвинувачуваний. Саме він намагався вирвати службову радіостанцію, по якій працівник поліції викликав допоміжні наряди для врегулювання конфлікту. То ж до порушника застосували сльозогінний газ. Після чого він наблизився до патрульного та вкусив його за ліве вухо, чим спричинив тілесне ушкодження у вигляді рани.

У судовому засіданні обвинувачений винуватість визнав повністю. Судді призначили пасажиру-рецидивісту покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки. Про обвинувачуваного відомо, що він вже раніше мав проблеми із законом — 10 судимостей за корисливі злочини проти власності громадян і проти громадської безпеки, громадського порядку. У 2021 році він був звільнений з Білоцерківської виправної колонії № 35, відбувши покарання.

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