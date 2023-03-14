Вийти на пенсію раніше строку: у ПФУ розповіли, хто це може зробити

У Пенсійному фонді України розповіли, хто з українців може вийти на пенсію ще до досягнення пенсійного віку. Серед категорій — «чорнобильці».

Згідно із законодавством, виплати призначаються учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (стаття 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»). Також пенсії із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надаються особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років).

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження. За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком No 1 виробництв,

робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком No 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково

зменшується на 1 рік.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років, в залежності від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа, та тривалості проживання/роботи. За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком No 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком No 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково

зменшується на 1 рік.

Раніше у ПФУ розповіли, на скільки зросли розміри мінімальних пенсій особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. після березневої індексації.

Фото Pixabay

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