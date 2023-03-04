Пенсії «чорнобильцям» зросли після індексації: у ПФУ назвали суми виплат з 1 березня

З 1 березня, коли в Україні провели індексацію пенсійних виплат, зросли розміри мінімальних пенсій особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, згідно із законодавством, мінімальний розмір пенсійної виплати для цієї категорії українців не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи — 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю 2 групи — 80%;

для осіб з інвалідністю 3 групи — 60%.

«Якщо щомісячні розміри пенсійних виплат визначеної категорії осіб з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягають таких розмірів, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів», — пояснили у ПФУ.

Отже, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи — 13 376,21 грн ( до 01.03.2023 — 12 993,56 грн);

— 12 993,56 грн); для осіб з інвалідністю 2 групи — 10 700,97 грн ( до 01.03.2023 — 10 394,85 грн);

— 10 394,85 грн); для осіб з інвалідністю 3 групи — 8 025,73 грн ( до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно якого закону особі призначено пенсію.

Нагадаємо, що у квітні та липні індексуватимуться пенсії тих, хто не підпав під березневу індексацію — працюючих пенсіонерів, а також науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Фото Pixabay

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