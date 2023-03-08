Пільгова, дострокова та зі зменшенням пенсійного віку: яку пенсію та кому призначать до досягнення 60-річного віку

В Україні, де нещодавно провели індексацію пенсій, згідно зі статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

Як нагадали в Пенсійному фонді України, для отримання пенсії після досягнення у 2023 році 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років — не менше 20 років, 65 — не менше 15.

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

• на пільгових умовах — особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва (частини перша — третя статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») ;

• дострокові — особам, які мають особливий статус, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей; громадянам, яким на час звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників або за станом здоров’я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку (стаття 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

• зі зменшенням пенсійного віку — учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (стаття 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

В Пенсійному фонді зазначили, що пенсії до досягнення 60 років призначаються безстроково, їх розмір обчислюється згідно зі статтями 27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Як писали «ФАКТИ», для українців, що живуть на тимчасово окупованій території змінять процедуру призначення пенсії.

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