Два російські військові літаки ледь не розбилися після зіткнення з американським дроном

У небі над Чорним морем, з акваторії якого росія обстрілює Україну, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного літака MQ-9 ВПС США, який виконував розвідувальну операцію, який перебував сьогодні в міжнародному повітряному просторі. Про це повідомили у Європейському командуванні ЗС США.

«Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед MQ-9 нерозважливим, екологічно небезпечним та непрофесійним чином. Цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до того, що він небезпечний та непрофесійний», — йдеться у заяві командування.

«Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9», — сказав генерал ВПС США Джеймс Б. Хекер, командувач Військово-повітряними силами США у Європі та військово-повітряними силами Африки.

За його словами, фактично цей небезпечний та непрофесійний вчинок росіян мало не призвів до краху обох літаків.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ дізналися про деталі постачання з Ірану в росію сотень тисяч снарядів та інших боєприпасів.

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