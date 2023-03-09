Важко пригадати: у Повітряних силах прокоментували масований обстріл росіян

Росія в ніч проти 9 березня вкотре масовано атакувала Україну, запустивши ледь не сотню ракет. Зокрема ворог активно запускав гіперзвукові ракети.

Загалом росіяни за ніч випустили по території України одразу 6 гіперзвукових ракет «Кинджал». Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість „Кинджалів“ загалом випустив противник. Використовував він різні літаки, зокрема стратегічної авіації», — сказав він.

Загалом протягом ворожої атаки відбувся 81 пуск ракет. З них:

28 пусків — крилатих ракет Х-101, Х-555;

20 пусків — ракет «Калібр» (з трьох носіїв з Чорного моря);

6 пусків — надзвукових ракет Х-22;

6 пусків — гіперзвукових ракет «Кинджал»;

8 пусків — керованих авіаційних ракет.

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.

При цьому внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив на відповідальності військових злочинців з рф і подякував українським вартовим неба за наш захист.

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