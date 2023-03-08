Везли Каспієм, платили готівкою: ЗМІ дізналися подробиці поставки з Ірану в росію сотень тисяч снарядів та інших боєприпасів
Іран, який забезпечує країну-агресорку росію дронами-камікадзе, міг направити до рф близько 300 тисяч снарядів та сотню мільйонів патронів. Ці поставки здійснювалися таємно.
Про це пише видання Sky News, посилаючись на джерела у силових структурах, які стверджують, що боєприпаси перевозилися вантажними судами під російським прапором («Муса Джаліль» та «Бегей») — вони вийшли з іранського порту 10 та 12 січня.
Стверджується, що у 200 контейнерах серед іншого були й боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.
Судна на певний час зупинялися біля берегів Туркменістану, а згодом прибули у порт Астрахані, звідки вийшли на початку лютого.
Співрозмовник у розмові з журналістами зазначив, що угода була таємною і що росія заплатила за вантаж готівкою, оминаючи західні санкції.
Нагадаємо, що 6 березня, президент росії володимир путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. Американський телеканал Fox News тоді повідомляв із посиланням на джерела в розвідслужбах, що у разі провалу переговорів про відновлення угоди про долю іранської ядерної програми росія готова повернути Ірану середньозбагачений уран, який Тегеран передав їй раніше за умовами цього договору.
Фото news.sky.com106
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