Везли Каспієм, платили готівкою: ЗМІ дізналися подробиці поставки з Ірану в росію сотень тисяч снарядів та інших боєприпасів

Іран, який забезпечує країну-агресорку росію дронами-камікадзе, міг направити до рф близько 300 тисяч снарядів та сотню мільйонів патронів. Ці поставки здійснювалися таємно.

Про це пише видання Sky News, посилаючись на джерела у силових структурах, які стверджують, що боєприпаси перевозилися вантажними судами під російським прапором («Муса Джаліль» та «Бегей») — вони вийшли з іранського порту 10 та 12 січня.

Фото news.sky.com

Стверджується, що у 200 контейнерах серед іншого були й боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

Судна на певний час зупинялися біля берегів Туркменістану, а згодом прибули у порт Астрахані, звідки вийшли на початку лютого.

Співрозмовник у розмові з журналістами зазначив, що угода була таємною і що росія заплатила за вантаж готівкою, оминаючи західні санкції.

Нагадаємо, що 6 березня, президент росії володимир путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. Американський телеканал Fox News тоді повідомляв із посиланням на джерела в розвідслужбах, що у разі провалу переговорів про відновлення угоди про долю іранської ядерної програми росія готова повернути Ірану середньозбагачений уран, який Тегеран передав їй раніше за умовами цього договору.

Фото news.sky.com

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