Російський винищувач збив американський дрон MQ-9 Reaper: інцидент змоделювали на відео

У вівторок, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в пропелер американського безпілотника MQ-9 Reaper, який перебував у міжнародному повітряному просторі. Внаслідок інциденту БПЛА було виведено з ладу та знищено.

У США змоделювали попередню версію події за участю винищувача країни-агресора та БПЛА. Про це повідомляє CBS News.

За словами командувача ВПС США генерала Джеймса Гекера, американський безпілотник MQ-9 Reaper виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли був перехоплений і збитий російським літаком.

Також військовий зазначив, що інцидент спричинив повну втрату БПЛА.

Гекер додав, що небезпечна та непрофесійна дія російських пілотів ледь не призвела до краху обох літаків. За даними Європейського командування США, до інциденту були причетні два російські винищувачі.

Європейське командування США пояснило, що перед зіткненням російський літак злив пальне на безпілотник та летів перед ним «безрозсудно, екологічно небезпечно та непрофесійно».

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що інцидент не стане причиною прямого конфлікту між США та росією.

Раніше повідомлялось, що від російської гіперзвукової ракети «Кинджал» надзвичайно складно захиститись. Її швидкість робить ракету непередбачуваною й дуже складною для перехоплення. Цими ракетами росія періодично обстрілює територію України.

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