Швидкість робить ракети непередбачуваними: наскільки небезпечний російський «Кинджал»

Російську гіперзвукову ракету «Кинджал» бояться, оскільки від неї надзвичайно складно захиститись. Однак, ймовірно, у Кремля не так вже й багато цієї «суперзброї», якою нещодавно росія атакувала Україну.

Термін «гіперзвукова», однак, вимагає пояснення: швидкості, що значно перевищують звуковий бар'єр в 1 Мах, є нормальними для балістичних ракет, пише Der Spiegel. Однак вони досягаються в процесі польоту, а не під час запуску, як у випадку з «Кинджалом». 6 000 кілометрів на годину повинні бути легко досяжними для цього типу ракет, повідомляє blick.ch.

Така швидкість робить ракети настільки ж непередбачуваними, наскільки і складними для перехоплення. Тим більше, що ракети можуть бути збиті винищувачами МіГ-31. Вся попередня система протиповітряної оборони не тільки України, але й Заходу кидає виклик «Кинджалу». Як повідомляє видання, це також було очевидно під час атак на Україну 9 березня. Згідно з повідомленням, звичайні російські ракети були знешкоджені завдяки оборонним заходам. Але не «Кинджал», який також може бути носієм ядерної боєголовки.

Однак російські збройні сили мають у своєму розпорядженні лише дуже обмежену кількість дорогих гіперзвукових ракет. Чому росія застосувала його під час нещодавніх атак, запитує Der Spiegel? «Гіперзвукова зброя — це диво-зброя, рідкісна і дорога, — цитує видання Марка Канціана з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) як експерта. — Іншими словами, російські атаки з „Кинджалом“ мали на меті гарантувати пропагандистський успіх, паралізувавши частину української енергосистеми, особливо для настроїв у самій росії».

Згідно з доповіддю, в російському арсеналі також не вистачає цього типу ракет. Як повідомляє Der Spiegel з посиланням на ISW, на початку російського вторгнення в Україну їх було лише близько 50. Двадцять одна зараз вичерпана, і лише шість можуть вироблятися щомісяця.

Нагадаємо, військовий експерт вважає: «Ракетний потенціал у росії ще є, але часовий проміжок між масованими ударами зростатиме».

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