Вдарили сокирою, зв’язали, й кинули в озеро: під Києвом вбили жителя Херсонщини

Днями у Бориспільському районі Київської області в озері знайшли труп 36-річного жителя Херсонщини зі зв'язаними кінцівками. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Поліцейські з'ясували, що напередодні в будинку на території садового товариства між двома чоловіками виник конфлікт, далі бійка. Один із правопорушників наніс сокирою удари по голові опоненту. Надалі його поплічники зв'язали потерпілому руки і ноги алюмінієвим дротом та на візку довезли до озера, де скинули непритомного у водойму.

Працівники Бориспільського управління поліції Київщини затримали трьох зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

До злочинної групи вбивць входили жителі Черкаської, Волинської та Донецької областей віком від 39 до 48 років.

Правопорушникам обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось про вбивство на Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Там підліток позбавив життя дорослого чоловіка.

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