Вбивство у Петропавліській Борщагівці під Києвом: підліток позбавив життя дорослого чоловіка
Під Києвом сталася чергова трагедія — 17-річний хлопець вбив дорослого чоловіка.
Як повідомили у столичній прокуратурі, у грудні 2022 року у селі Петропавлівська Борщагівка в одному з магазинів між підозрюваним та потерпілим виник конфлікт. Коли чоловіки вийшли надвір, 17-річний хлопець вдарив чоловіка у щелепу. Чоловік впав на асфальт та вдарився головою. Від отриманих травм він помер у лікарні.
Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомили про підозру неповнолітньому.
Наразі хлопець перебуває під вартою.
Раніше ми писали про ще один конфлікт у Києві, який закінчився вбивством.1061
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram