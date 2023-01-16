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Вбивство у Петропавліській Борщагівці під Києвом: підліток позбавив життя дорослого чоловіка

12:45 16 січня 2023
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Під Києвом сталася чергова трагедія — 17-річний хлопець вбив дорослого чоловіка.

Як повідомили у столичній прокуратурі, у грудні 2022 року у селі Петропавлівська Борщагівка в одному з магазинів між підозрюваним та потерпілим виник конфлікт. Коли чоловіки вийшли надвір, 17-річний хлопець вдарив чоловіка у щелепу. Чоловік впав на асфальт та вдарився головою. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомили про підозру неповнолітньому.

Наразі хлопець перебуває під вартою.

Раніше ми писали про ще один конфлікт у Києві, який закінчився вбивством.

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