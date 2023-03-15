Смертельний масаж: на Прикарпатті лікар під час сеансу підпалила клієнтку, і та померла

В Івано-Франківську, де зараз виплачують додаткові 20 тисяч гривень при народженні дитини, масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Від отриманих травм потерпіла померла.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, жінка у травні 2022 року приймала клієнтку. Під час вакуумного масажу, із використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин, майстриня розлила спирт на тіло клієнтки і шкіра спалахнула.

Клієнтка масажистки отримала опіки та була госпіталізована до обласної лікарні, де згодом померла. Обвинувачена провину визнала та розповіла, що після того, що сталося, вона надавала клієнтці допомогу, і доправила її до опікового відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради».

Масажистка розкаялась у вчиненому та просила її суворо не карати.

Жінку визнали винною за ч.1 ст. 119 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як на Львівщині батько домігся вироку лікарям, з вини яких помер його 12-річний син.

Фото blackroll.com.ua/

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