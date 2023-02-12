За пологи в Івано-Франківську — плюс 20 тисяч гривень: хто та як зможе отримати додаткову виплату при народженні дитини

В Івано-Франківську вирішили доплачувати батькам допомогу за народження дитини — по кілька десятків тисяч гривень з міського бюджету.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», йдеться про 20 тисяч гривень для більшості батьків та 50 тисяч гривень, якщо хтось з батьків військовий, що підтверджується військовим квитком.

Допомогу може отримати породілля, зареєстрована в Івано-Франківській громаді не менше, ніж за шість місяців до дня народження дитини. Жінка має обов’язково перебувати на обліку з ведення вагітності у міських комунальних установах та стати на нього не пізніше першого триместру вагітності.

Заяву на отримання допомоги на ім’я міського голови можна подати в будь-якому ЦНАПі міста, додавши:

копію паспорта громадянина України (матері дитини);

копію ідентифікаційного номера (матері дитини);

довідку про перебування на обліку з приводу вагітності у Міському клінічному перинатальному центрі або в одному з закладів охорони здоров’я Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради;

довідку про народження дитини (дітей) у 2023 році з міського перинатального центру;

довідку про реєстрацію місця проживання особи не менше, ніж за шість місяців до дня народження дитини (отримати її можна в ЦНАПі);

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

реквізити рахунку матері дитини, відкритого в банку (кошти перераховуються лише на рахунок матері);

ВПО мають додати копію довідки внутрішньо переміщеної особи, яка зареєстрована у Івано-Франківській громаді з 1.03.2022 року, але не менше, ніж за шість місяців до народження дитини (у разі наявності);

військові мають додати копію документа про безпосередню участь батька/матері новонародженої дитини в бойових діях, яку видає військова частина (тобто необов’язково мати посвідчення УБД).

Нагадаємо, що цього року збільшено розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» — з 2272 грн до 6700 грн. Компенсацію надають за догляд за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків чи опікунів є особою з інвалідністю I або II групи.

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