Бренд Adjari оновив дизайн продукту: новий імідж та улюблений смак

Одним із підсумків 2022 року для бренду Adjari, найпопулярнішого бренду коньяку на ринку України, стало оновлення дизайну продукції. Незважаючи на складності на ринку алкоголю та ситуацію загальної нестабільності в країні, компанія Торговий дім «АВ» продовжує інвестувати у бренд та розвивати дистрибуцію. Новий дизайн продукту став ще одним кроком на шляху побудови довгих та міцних взаємин бренду та його поціновувачів.

Мета оновлення — зробити продукт більш актуальним та близьким для споживача. Змінюючись зовні, бренд залишається вірним своїй головній ідеї — відповідати високим стандартам якості!

Слід зазначити, що результат роботи над оновленим дизайном — це заслуга всього колективу Торгового дому «АВ» та його власника Ф. Чертка. Команда виконала велику роботу, щоб створити унікальний зовнішній вигляд, який відповідає всім сучасним трендам у дизайні та запитам поціновувачів традиційних коньяків.

Коньяк — один з улюблених алкогольних напоїв українців

Сьогодні коньяк залишається у п'ятірці улюблених алкогольних напоїв українців. За даними дослідницької компанії Pro-Consulting, у 2021 році частка продажу коньяку склала 12%. Так, співвідношення збуту коньяку через торговельні мережі — 66,4%, імпортованого — 33,6%.

Одним із тих, кого впевнено обирають українці, є бренд Adjari. Лінійка продуктів Adjari налічує п'ятірку різновидів коньяку з різним ступенем витримки коньячного спирту — від 3 до 9 років.

Власник Торгового дому «АВ» Фелікс Черток про бренд

«За роки розвитку бренд зарекомендував себе як продукт найвищої якості. Сьогодні коньяк марки Adjari можна придбати майже у кожному магазині нашої країни. Для нас почесно бути представником такого успішного бренду та знайомити споживачів із традиціями коньячної справи. Ми ретельно ставимося до вибору товару, який презентуватимемо ринку. Adjari один з таких — потужний, престижний бренд, що запамʼятовується. Те, що зроблено з душею, — завжди буде цінним для споживача. Тим більше, що ми бачимо позитивний відгук ринку», — зазначає Фелікс Черток, засновник Торгового дому «АВ».

Фелікс Борисович Черток та топменеджери компанії Торговий дім "АВ"

На сьогодні Торговий дім «АВ» компанія-дистрибутор ТМ Adjari є стабільним роботодавцем та платником податків. Число постійних споживачів компанії збільшується, так само й зростає кількість відомих брендів у портфелі. Про українську продукцію компанії та бренди зокрема знають у багатьох країнах світу: Казахстані, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині та ін.

Як змінюється культура споживання коньяку в Україні

За інформацією Асоціації крафтових дистиляторів України, з 2019 року споживачі виявляють велику зацікавленість до місцевих напоїв. Це свідчить про формування споживчої культури, що дозволяє розширити знання про коньяк.

Команда Торгового дому «АВ» продовжує працювати, щоб статусний коньяк Adjari був у постійному доступі для споживачів. Таким чином створює умови для розвитку українського продукту на ринку країни та за кордоном.

ADJARI — традиції смаку у новому дизайні.

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