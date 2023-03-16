Позбавлять батьківських прав: стало відомо про страшні плани росіян щодо викрадених дітей з Херсонщини

Російські окупанти викрадають українських дітей з окупованих території нашої держави, що є одним із найтривожніших аспектів цієї війни. Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв закликає батьків з Херсонської області, діти яких перебувають у окупованому Криму, терміново забирати їх, інакше окупаційна адміністрація позбавить батьківських прав.

«До нас надійшла інсайдерська інформація, що у Євпаторії у двох таборах „Лучисте“ та „Дружба“ перебуває близько 300 дітей із Херсонської області. Батьки, які перебувають в окупованому Криму, навідуються до дітей, — повідомляє Барієв. — Якщо протягом 6 місяців батьки не дають про себе знати, не зв'язуються з дітьми, то окупаційна адміністрація позбавить їх батьківських прав. У цих дитячих таборах таких дітей близько 50. Вже за місяць ці діти можуть бути позбавлені батьків, якщо вони не з'являться».

Очевидно, що дії окупантів незаконні, проте, як додає голова правління, згідно з міжнародним гуманітарним правом евакуація дітей з метою безпеки допускається навіть на окуповані території. Проте окупанти це роблять для того, щоб вивезти українських дітей на територію росії.

«Закликаємо всіх батьків, у яких діти перебувають у цих таборах вже близько 5 місяців, терміново повідомляйте Кримськотатарський Ресурсний Центр та всі компетентні українські органи. Ми зі свого боку готові сприяти забезпеченню комунікації з дітьми», — додає він.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що викрадених в Україні дітей росіяни продають педофілам та знімають в порно.

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