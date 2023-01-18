Росіяни продовжують чинити злочини на території України. Причому роблять це дуже цинічно, обираючи жертвами найнезахищеніших і найслабших. Так, восени минулого року окупанти вивезли до Криму з тимчасово окупованої території Херсонської області майже дві тисячі дітей . Юних українських заручників росіяни використовували виключно з пропагандистською метою. Різні політики фотографувалися на тлі наших дітей, на камеру дарували їм зошити та ручки. Але насправді маленьким бранцям доводилося жити у неопалюваних приміщеннях. З ними погано поводилися. За свідченням місцевих жителів, дітей навіть могли піддавати сексуальному насильству.

У грудні 2022-го викрадених українських дітей вивезли з території Криму і вони… безвісти зникли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній представник президента України у Криму Борис Бабін.

«З осені 2022 року майже дві тисячі дітей, вивезених силою чи обманом з Херсонської області, перебували у п'яти «таборах» в окупованій Євпаторії, на базі захоплених в 2014 році українських відомчих дитячих санаторіїв: «Дружба», «Здравніца», «Лучістий», «Мрія» та «Чайка», — пише Борис Бабін. — Окупанти незаконно намагалися використовувати дітей у власній пропаганді, начебто як «перевиховання малолітніх бандерівців», та заявляли про «навчальний процес за російськими стандартами», але бажаних злочинних результатів, очевидно, не досягли.

З листопада діти перебували у складних побутових умовах, мали істотні проблеми із харчуванням та теплими речами. Місцевими мешканцями повідомлялося про факти сексуального насильства над дітьми та про ймовірне вивезення силою окремих «евакуйованих» дітей до Чечні як фактично рабів".

Колишній представник президента України у Криму Борис Бабін повідомив, що українським дітям у Криму не вистачало їжі та теплого одягу. Фото Facebool

Борис Бабін стурбований тим, що викрадені окупантами українські діти раптом перестали з'являтись на російському телебаченні.

«До грудня на російських федеральних телеканалах проходили різноманітні піар-акції за участю викрадених українських дітей. А потім пропагандистські ролики на цю тему різко зникли з телеефіру. Востаннє сюжет із нашими дітьми в росії на екранах телевізора з'явився 16 грудня, — стверджує Бабін. — У нас є інформація, що дітей із Херсонської області вже вивезли. А ось куди — не відомо. У Криму їх нема. На окупованій території Херсонської області теж.

Мені відомо, що восени до таборів, де тримали наших дітей, як персонал забезпечення залучали місцевих мешканців. Але місцевим категорично було заборонено обмінюватися з дітьми будь-якими контактами. Коли юних бранців вивозили з Криму, окупанти пробовталися комусь із місцевих, що дітей доставлять кудись у Московську область. Але вже минуло майже три тижні, а у відкритих джерелах так і не з'явилося жодної згадки про те, де сьогодні знаходяться маленькі херсонці".

Раніше «ФАКТИ» розповідали про сміливий вчинок української школярки, яку теж вивезли до Криму з Херсонщини. Дівчинка не лише не встала на уроці, коли звучав гімн росії, а й демонстративно малювала картинки з українською символікою. Школярку видали її однокласники, знявши момент на відео.

Фото в заголовку: insightwearables.com

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