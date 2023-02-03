Росіяни депортують українців з тимчасово окупованих територій. На жаль, багато з депортованих фактично потрапляють у рабство. І найбільш незахищені від цього свавілля — діти, яких використовують не тільки для поліпшення демографічної ситуації на росії, усиновлюючи в прийомні сімʼї (часто — при живих батьках та інших родичах), але й з метою сексуальної експлуатації.

Шокуючі факти навів український омбудсмен Дмитро Лубінець: «Із телеграм каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру». Використовують малят не тільки для дитячого порно — їх здають в оренду педофілам.

«Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис рублів (130 тис грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. російська федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!

Закликаю Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому!", — пише омбудсмен.

Окупанти викрали в Україні вже більше 16 тисяч дітей. І це тільки офіційні дані (підтверджені й зареєстровані факти, бо отримати інформацію з ТОТ надзвичайно важко) Національного інформбюро. На росії ж озвучені набагато більші цифри — 733 тисячі маленьких українців депортовані окупантами, повідомляє портал «Діти війни». На засіданні Постійної ради ОБСЄ 2 лютого у Відні було виголошено заяву Євросоюзу, якою ЄС закликав росію припинити депортацію українців, особливо дітей, і негайно надати всім депортованим змогу безпечно повернутися до України.

Нагадаємо, що раніше у «ФАКТАХ»: Якщо дитину депортували окупанти: в Україні розробили алгоритм дій в умовах війни.

Фото в заголовку з сайту armyinform.com.ua

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