Росіяни навмисне атакували американський дрон над Чорним морем: у мережі з'явилося відео з безпілотника

У мережу виклали відео, зняте американським безпілотником-розвідником, що 14 березня впав у Чорне море через дії пілота російського винищувача Су-27, який скинув паливо на БПЛА.

Як повідомляє «Радіо Свобода», російські військові могли навмисне піти на такий крок, отримавши наказ від вищого командування. Це стверджують джерела у розвідці США, які цитує телеканал NBC. Стверджується, що якщо скидання палива могло бути навмисною акцією, то момент, коли російський літак зачепив гвинт БПЛА, міг бути і ненавмисним.

Зазначається, що це був перший подібний випадок із початку війни в Україні. Очільник комітету начальників штабів США Марк Міллі заявляв, що аварія американського розвідувального безпілотника над Чорним морем після перехоплення російськими літаками свідчить про зростаючу агресію з боку москви.

Тим часом у росії заперечували, що їхні літаки атакували БПЛА, та заявляли, що безпілотник потрібно дістати і рф буде «над цим працювати».

Раніше в США заявляли, що безпілотник MQ-9 Reaper виконував звичайні операції у міжнародному повітряному просторі та змоделювали попередню версію події.

Фото — скріншот

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