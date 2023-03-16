Катерина Бужинська взяла участь у Тижні моди у Парижі

Популярна співачка та волонтер Катерина Бужинська, яка відмовилась від виступу у Болгаріі через російську мову, взяла участь у показі українських дизайнерок Мар’яни та Марти Назарчук під час Тижня моди у Парижі. Катерина не лише вийшла на подіум як модель, а й наживо виконала свою нову пісню «Я дам тобі крила». А відеорядом до етноколекції «Свобода» став кліп співачки.

Моделі виходили на подіум з мотузками на руках, які символізували тягар, з яким зараз живуть українці. Але у кінці перформансу дівчата зривали їх під аплодисменти глядачів. Свій виступ Катерина Бужинська завершила лозунгом «Слава Україні!», на який зал відгукнувся: «Героям Слава!»

«У кліпі ми показали, що зараз відчувають українці, — розповідає Катерина Бужинська. — У священній для нас війні ми відстоюємо свою Батьківщину, її славетну історію та національну культуру, надзвичайно красиву мову, традиції, музику. Сьогодні мій народ змінив мереживні вишиванки на камуфляж. Чоловіки й жінки стали пліч-о-пліч на захист Батьківщини, а вдома їх лишилися чекати жінки-берегині, які благають Бога і Всесвіт про захист для кожного українського солдата».

Нагадаємо, відомий актор Віталій Іванченко розповів про пережите його сім’єю у селі Мила на початку війни.

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