«Невже ви самі себе не поважаєте?»: Катерина Бужинська відмовилась від концерту у Болгарії через російську мову

Відома співачка Катерина Бужинська відмовилася брати участь у благодійному концерті в Болгарії, який організували нібито «для підтримки дітей, що постраждали від війни». Причиною стало те, що на концерті будуть звучати російські пісні.

«Не говоріть зі мною російською, хлопці. Той, хто зґвалтував та вбив мою доньку, теж нею говорив», — сказала літня жіночка в Бучі. Про це свідчать волонтери, які їздили до неї з допомогою. Ось чому мова має значення, — написала співачка у ФБ - Для когось це надто особиста травма, зброя, що вбила рідних і забрала найдорожче.

Я в Болгарії довгий час. І перше, що я зробила, я вивчила болгарську мову. Мені дуже хотілось більше розуміти народ, з яким я зараз живу і донести правду про те, що зараз відбувається в Україні. Я співаю українською, болгарською мовами. І мене дивує, що за 30 років деякі болгари не розрізняють українців від росіян. В Болгарії цим «руснаци» називають усіх, хто з пострадянських країн. І настав час покласти цьому край. Ось чому я відмовляюсь брати участь в благодійному концерті, нібито на підтримку дітей, що постраждали від війни.

Афіша благодійного концерту за участю Катерини Бужинської

Організатору неважливо, якою мовою відбуватиметься концерт. Я розумію, що зараз трендово і модно говорити про Україну, щось для неї робити. Усім хочеться бути на гребні популярності України. Але проявіть хоча б трохи поваги до неї, за рахунок якої ви хочете піаритись. Я попередила організатора, щойно дізналась про те, що будуть російські пісні і Васко Младенов співатиме російською. Виховано, дипломатично попросила його піарницю та організатора виправити ситуацію, інакше я відмовляюсь від участі. Ніби пообіцяли виправити, а потім все ж програма лишилась такою ж самою. Тому я не буду співати в цьому концерті. А разом зі мною відмовляються від участі Тетяна Доканіна Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода, Ксанті та танцювальні колективи з України.

В мене окреме питання до болгарського співака! Невже у вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже ви самі себе так сильно не поважаєте? Чи це така провокація? А ми дітям зберемо гроші інакшим способом. Ми організуємо окремий концерт, де все буде логічно і правильно. Працюємо над організацією, чекайте новин. Слава Україні!"

Фоловери підтримали артистку і подякували їй за позицію. Не оминули увагою скандал і колеги Катерини. Зокрема, співак Павло Зібров у коментарях додав, що цим прикладом артистка «показала, як відстоює гідність української нації».

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