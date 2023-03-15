«У будинок, де ховалися дружина з сином, було два прильоти»: актор Віталій Іванченко про пережите в селі Мила під Києвом

Канал ICTV2 відновлює показ популярного серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Третій сезон було знято до повномасштабного вторгнення, але вийде в ефір тільки зараз. Виконавець однієї з головних ролей актор Віталій Іванченко впевнений, що навіть під час війни люди не повинні переставати усміхатися й дивитися кіно. Сам Віталій зізнається, що ніколи не зможе забути, що довелося пережити його сім'ї на початку великої війни. Разом із дружиною, актрисою Маргаритою Бахтіною, та сином вони опинились у селі Мила — одному з перших, куди вдерлися російські окупанти. Сім'я Віталія врятувалася. Потім кілька місяців мешкала у Львові та згодом повернулася до Києва. Віталій каже, що зараз його з дружиною рятують робота та віра в те, що ворог буде розбитий.

— Це круто, що відбудеться прем’єра «Дільничного з ДВРЗ», — впевнений Віталій. — Людям треба усміхатися. Попри війну. Пам’ятаю, як ми з дружиною сиділи в Києві у метро. Нас впізнали, та одна жіночка підійшла, розказала, що в укритті дивилася серіал і завдяки йому відволікалася від подій в Україні.

— Кажуть, що характер свого героя — Петра Дзюби — ви придумали самі.

— Дійсно, я створив Дзюбу сам. Бо спочатку, коли прочитав сценарій, він мені не дуже сподобався. Якийсь хамовитий здавався. Ну, не відкликалось це в мені. Весь час щось вирувало. Мені хотілося зробити його ближчим до людей, щоб він розмовляв таким суржиком. Щоб його трішки змінити, я вирішив поговорити з продюсером, і все владналось!

Кадр з серіалу «Дільничний з ДВРЗ»

— Третій сезон був знятий ще до війни?

— Літом 2021 року. Прем’єра мала відбутися минулого року, але почалася повномасштабна війна. Ми ще встигли зняти новорічні пригоди «Дільничного з ДВРЗ», які вийшли напередодні великої війни.

— У вас було відчуття, що вона станеться?

— В той час ми з дружиною (Маргарита Бахтіна — відома українська акторка. — Авт.) про це не думали. До того всі свої заощадження вклали в житло у столиці й чекали, що в лютому зайдемо на ремонт. Це була наша квартира-мрія! Ми розуміли, які у нас плани на зйомки, розрахували прибутки. І тут… Всі мрії зруйнувалися. Проєкти зупинилися, у мене зірвалися три головні ролі. Але найстрашніше, що почалося повномасштабне вторгнення.

Віталій Іванченко з дружиною - акторкою Маргаритою Бахтіною

— Яким було ваше 24 лютого 2022 року?

— Ми були вдома, в Києві, на Позняках. Нічого не чули й прокинулися від дзвінка сестри дружини, яка сказала, що почалася війна. Знаєте, найгірше в такій ситуації — це відчути страх. Тоді людина не може адекватно мислити.

— З вами таке трапилось?

— Могло трапитися, бо ситуація навколо накручувалась. Я вирішив зателефонувати куму — він на той час був із сином за кордоном, а дружина з двома доньками — на Закарпатті. Його будинок в Милі був порожній. Кум одразу сказав: «Приїжджайте, у нас дуже тихо». Пізніше він повернувся до сімʼї.

— Це ж та Мила по Житомирській трасі, яку трощили окупанти?!

— Саме вона. Ми спакувалися та 24 лютого десь о третій годині дня з дружиною та сином поїхали на машині з міста. Корки були величезні. Ми поїхали через Бучу, оминули Ірпінь. Все, наче, було тихо, спокійно. Ми не чули тоді навіть про Гостомель, хоча радіо було увесь час увімкненим! І ось тільки коли приїхали в Милу, зрозуміли, що відбувається навкруги.

— Що ви тоді відчули?

— Ми вже ніколи не забудемо те, що пережили. Це був дуже страшний тиждень. Дружина з сином ховалися у сусідньому будинку з іншими сім'ями. Ночували в домі, але весь час повністю одягнені й готові до всього. Над нашим будинком літали літаки й скидали якусь заразу. Виявилось, що це були мітки. В темний час доби ми намагалися не вмикати світло.

— Яка ситуація була в селі?

— Весь час надходила інформація, що десь росіяни прорвали оборону. Що можуть з’являтися ДРГ. Русня вже була на Житомирській трасі. Місцева тероборона запропонувала мені патрулювати по ночах вулиці — з двох годин ночі до шостої ранку. Було страшно, але я не відмовився. У кожного в телефоні була рація, і ми мали зареєстровану зброю. Потім з’явилась інформація, що в селі Петрушки — 5 хвилин їзди з Мили — була висадка десанту. Страшно було й вдень, і вночі. Біля кожного стовпа в селі ми збирали пляшки, а місцеві робили схрони з коктейлями Молотова. Всі були готові до прориву.

— Але вам все ж таки вдалося виїхати.

— Нас попередили хлопці з ТрО, що буде прорив. Треба було вирішувати дуже швидко. Тоді залишався виїзд тільки через Одеську трасу. І ми прийняли рішення їхати на Львів. Нас було п’ять машин. До Вінниці їхали добу. Ще з Мили ми подзвонили актору Олесю Федорченку — він з дружиною Марією працює у театрі Марії Заньковецької. З Олесем я був знайомий ще по зйомках у Києві. Він відразу сказав: «Давайте скоріше до нас!». Наступного дня після приїзду до Львова ми були у театрі Заньковецької. Я лише запитав: «Що мені робити?» Актори там плели сітки, розвантажували машини. Дружина з сином долучилися до плетіння. Я звернувся до акторів театру, щоб знайти інсулін, який потім волонтери передавали до Києва. Ми були у Львові до середини травня та вирішили повертатися до Києва.

Віталій Іванченко з родиною

— Ваша нова квартира вціліла?

— Слава Богу. Але ми ще не в’їхали, це довгий процес.

— Що з будинком кума у Милі?

— На щастя, він стоїть. Хоча в селі багато зруйнованих будинків. Коли ми виїхали з Мили, в той же день туди зайшли танки. Навіть не уявляю, що б з нами трапилось, якби не поїхали. У дім, де ховалися дружина й син, було два прильоти. Кум вже повернувся до села. Його дім пошкоджений, він посічений снарядами, але, за словами кума, мародерів там не було.

— Відтоді, як ви повернулися, столиця не раз була під обстрілами. Чи можна до цього звикнути?

— Звикнути неможливо! Але нас підтримує робота. Так, буває, сидимо, як усі, в бомбосховищах. Чули «Шахеди», що пролітали повз нашого будинку. Але головне — ми потрібні! На сцені театру імені Лесі Українки граємо виставу на двох «Хостел 24\7». Зараз це наш єдиний заробіток. Люди приходять, кажуть нам «дякую». А щодо цих нелюдів… Я ніколи не зможу їм пробачити. Особливо після того, що вони роблять з мирними українцями. Ми часто з дружиною говоримо, яким буде день перемоги. У тому, що він буде, сумнівів немає. Українці — сильна нація. Патріотизм у нас на генетичному рівні. А коли переможемо… Мабуть, хтось закричить від щастя, хтось заплаче, а інший просто тихо згадає тих, завдяки кому сталася наша перемога. Українці ніколи більше не простять москалів.

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