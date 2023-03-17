Мобілізація в Україні: хто має право служити за місцем проживання

В Україні йде війна, триває загальна мобілізація, й призов на службу військовозобов’язаних відбувається постійно. Водночас деякі мобілізовані мають право служити за місцем проживання.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, повідомляє видання «PROГРОШІ».



Юрист зазначив, що у ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначені категорії громадян, які мають право служити тільки добровільно, за власним бажанням та виключно за місцем проживання.

Так, право на військову службу за місцем проживання мають:

- особи з інвалідністю;

- багатодітні батьки;

- батьки дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

За словами Кравця, «найчастіше цього не дотримуються». Наприклад, людина, яка має право на службу за місцем проживання й прописана у Львівській області, насправді воює під Слов'янськом на Донеччині.

Адвокат зауважив, що у разі бажання мобілізовані, що належать до згаданих вище категорій, можуть звернутися з рапортом до командира частини, вказавши, що мають служити лише в регіоні, де зареєстровані. У такому разі мобілізованого мають перевести на інше місце служби.

Юристи також радять мобілізованим, яких відправляють на війну без проходження необхідної підготовки, писати скарги командуванню своєї військової частини. Або звертатись до Генштабу ЗСУ та Міноборони.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як діяти якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

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