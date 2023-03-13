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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації

11:40 13 березня 2023
повістка

Українським законодавством не заборонено вручення повісток під час мобілізації на вулиці. Але попередньо працівники Територіального центру комплектації повинні з’ясувати особу того, хто її отримує, адже не всі чоловіки є військовозобов’язаними.

На цьому наголосив юрист Ілля Шипко.

«Наприклад, якщо чоловікові більш як 60 років, він не є військовозобов'язаним та вручати йому повістку на вулиці немає потреби. Якщо особу не встановлено, то зрозуміло, що повістка не може бути виписана, бо немає даних. А виписати повістку без встановлення даних особи не можна», — пояснив він.

Також Ілля Шипко зауважив, що громадяни можуть відмовитися від отримання повістки на вулиці, якщо цей документ вручають не за місцем реєстрації.

За його словами, необхідно відразу повідомити представників ТЦК про своє перебування на обліку в іншому центрі комплектування та за можливості показати документ про місце реєстрації або військовий квиток.

Якщо ж повістку на вулиці все ж вручили в іншому місті, то можна прийти до Територіального центру комплектації, вказаного в документі, і надати необхідні документи про перебування на військовому обліку в іншому ТЦК.

Юрист додав, що при отриманні повістки громадянин зобов’язаний розписатися про її отримання із зазначенням дати вручення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов'язаний за кордоном.

Читайте також: Чи можуть мобілізувати людину, в якої родич має інвалідність: адвокат назвав умови

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