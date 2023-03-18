Раптова смерть: не стало зірки культового бойовика «Джон Вік»

У п'ятницю, 17 березня, американські ЗМІ повідомили про раптову смерть відомого голлівудського актора Ленса Реддіка. Йому було 60 років. Тіло актора було виявлено вдома в Каліфорнії.

Агент Реддіка Міа Хансен заявила журналістам, що смерть була природною, проте не назвала її причини.

Напередодні Ленс особисто виклав на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій він грає з трьома своїми собаками. А о 09:30 ранку за місцевим часом було знайдено тіло актора.

Ленс Реддік народився 31 грудня 1962 року в Балтіморі, штат Меріленд. Він розпочав свою акторську кар'єру у 1990 році. Грав переважно ролі другого плану, але робив це майстерно. Про нього заговорили як про справжню зірку після виходу кримінального серіалу «Прослуховування», в якому йому дісталася одна з головних ролей.

Телебачення виявилося для Реддіка успішнішим за велике кіно. Він знявся у низці популярних серіалів, включаючи «Закон і порядок», «В'язниця Оз», «CSI: Місце злочину Майамі», «Грань». Зірковою кінороллю для Ленса став консьєрж Шарон у культовому бойовику «Джон Вік». Реддік зіграв цього персонажа у всіх чотирьох частинах франшизи.

Нагадаємо, що нещодавно помер Хаїм Тополь — володар двох премій «Золотий глобус» помер 8 березня у віці 87 років. Він єдиний ізраїльський актор, який номінувався на премію «Оскар».

Фото — кадр з фільму

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