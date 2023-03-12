Власник двох «Золотих глобусів» та єдиний ізраїльський претендент на «Оскар» помер на 88-му році життя

Ізраїльські ЗМІ повідомили про смерть відомого актора та продюсера Хаїма Тополя.

Володар двох премій «Золотий глобус» помер 8 березня у віці 87 років. Він — єдиний ізраїльський актор, який номінувався на премію «Оскар».

Хаїм Тополь народився 9 вересня 1935 року в Тель-Авіві. 1961 року заснував власну театральну групу. Талановитого актора помітили у Голлівуді. Його дебют у кіно відбувся 1961 року у фільмі «Мені подобається Майк». Через п'ять років Тополь зіграв у великому голлівудському проекті «Відкинь гігантську тінь» разом із зірками першої величини, серед яких були Кірк Дуглас, Юл Бріннер, Джон Уейн, Френк Сінатра.

Акторським тріумфом Тополя стала роль Тев'є-молочник у мюзиклі «Скрипаль на даху». Фільм зняв Норман Джуїсон. Ця роль принесла Тополь номінацію на «Оскар» та премію «Золотий глобус».

Після цього актор знявся ще в кількох культових фільмах, у тому числі в одній із частин бондіани — «Тільки для твоїх очей». Агента 007 у цій картині зіграв Роджер Мур. Тополю дісталася роль контрабандиста Коломбо.

Свою кінокар'єру Хаїм Тополь завершив 1998 року. Це був фільм «Залишений багаж» Йєруна Краббе. Партнерами ізраїльського актора стали Максиміліан Шелл та Ізабелла Росселліні.

Хаїм Тополь був одружений з актрисою Галією Тополь. У подружжя народилося троє дітей: син Омер та дочки Аді та Анат.

Нагадаємо, що в лютому помер канадський актор Джордж Р. Робертсон. За свою кар'єру він зіграв близько 80 ролей у кіно та серіалах, однією з найвідоміших стала роль начальника Херста в культовій комедії «Поліцейська академія». Актор не дожив до 90-річчя близько трьох місяців.

Фото Moviestore, у ролі Тев'є-молочника

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