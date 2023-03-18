«Протестуйте!»: Трамп заявив, що його заарештують 21 березня, і закликав прихильників виходити на вулиці

У суботу, 18 березня, колишній президент США Дональд Трамп, компанію якого суд раніше визнав винною в систематичному обмані податкової служби, розмістив із власної соціальної мережі Truth Social заяву про те, що 21 березня його заарештують. Ордер на арешт нібито видасть окружний прокурор Манхеттена у рамках розслідування справи про фінансові махінації. Йдеться про скандал навколо порноакторки Стормі Деніелс, яка стверджує, що у неї були сексуальні стосунки з Трампом. Він це категорично заперечує.

Ця брудна історія спливла ще восени 2016 року перед президентськими виборами, які Дональд Трамп виграв. Тоді стало відомо, що особистий адвокат Трампа Майкл Коен заплатив Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання.

Коен потім стверджував, що діяв з власної ініціативи і що це його особисті кошти. Проте прокуратурі Манхеттена вдалося довести, що адвокат бреше. Гроші він одержав від Трампа. І саме Трамп наказав йому заплатити порнозірці. Коен був визнаний винним у лжесвідченні та отримав три роки в'язниці.

А прокуратура продовжувала збирати докази, аби притягнути до кримінальної відповідальності Трампа. І ось цей момент настав.

Трамп заявив, що отримав інформацію про арешт, що готується, завдяки «нелегальним витокам» з офісу окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга. Він закликав своїх прихильників до масових протестів у Нью-Йорку.

«Головного кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Сполучених Штатів буде заарештовано у вівторок наступного тижня. Протестуйте, поверніть нашу націю назад!» — закликав Трамп.

Як повідомляє CNN, офіційних коментарів прокуратура Манхеттена поки що не давала. Проте відомо, що Бреґґ справді провів кілька нарад, у яких взяли участь керівники різних відомств Нью-Йорка, включаючи поліцію. Вони обговорювали можливі наслідки арешту Трампа та склали план взаємодії, щоб не допустити можливих заворушень у місті.

Оскільки йдеться про кримінальний злочин, імунітет, яким користується Трамп як колишній глава держави, у цьому випадку не діє. Очікується, що після офіційного пред'явлення звинувачень та арешту Трампа доставлять до судді, який ухвалить рішення про запобіжний захід. Найімовірніше Дональда відпустять під заставу.

Однак, це буде серйозний прецедент. Особливо з огляду на той факт, що Трамп вже офіційно запустив свою передвиборну кампанію. Він знову балотується у президенти США. На початку березня він переміг в опитуванні виборців на Конференції консервативних кіл США (CPAC) в Орландо, Флорида, набравши 62% голосів. За підсумками лютневих опитувань у всіх штатах Трамп впевнено лідирує серед інших кандидатів-республіканців. За нього готові голосувати 43% опитаних.

І він упевнено набирає обертів. У п'ятницю, 17 березня, акаунти Трампа у Facebook та YouTube були розблоковані.

Нагадаємо, він не міг ними користуватися після подій, що сталися у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Тоді прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і спробували завадити Конгресу США затвердити підсумки президентських виборів 2020 року.

Трамп негайно скористався зняттям блокування. У своїх постах у Facebook та YouTube він написав: «Я повернувся!». Потім виклав відеоролик про перемогу на президентських виборах 2016 року. І анонсував нову президентську кампанію з тим самим слоганом: «Зробимо Америку знову великою!» («Make America great again!»).

У YouTube ролик Трампа приблизно за сім годин набрав понад 200 тисяч переглядів. Пост у Facebook зібрав близько 470 тисяч переглядів та 112 тисяч лайків.

Як повідомляє CNN, адвокати Трампа наполегливо радили йому утриматися від заклику до протестів у Нью-Йорку. Але він залишився вірним собі — вчинив по-своєму.

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