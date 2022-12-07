13 років шахрайства: компанію Трампа суд визнав винною у систематичному обмані податкової служби

У вівторок, 6 грудня, суд у Нью-Йорку визнав компанію Trump Organization винною у шахрайстві з податками. Компанія належить сім'ї Дональда Трампа та керує всією нерухомістю 45-го президента США та його найближчих родичів. Це готелі, казино, гольф-клуби та інші комерційні об'єкти по всьому світу.

Розслідування щодо Trump Organization розпочалося після того, як у 2019 році колишній особистий адвокат Трампа Майкл Коен дав у Конгресі США скандальні свідчення. Він заявив, що корпорація завищувала вартість своїх активів для страхових компаній. Це дозволяло їй отримувати кредити на вигідніших умовах і одночасно користуватися пільгами при сплаті податку на нерухомість.

Прокуратуру Манхеттена також зацікавили виплати, які Коен здійснив, щоб купити мовчання порнозірки Стормі Деніелс та дівчини з обкладинки журналу Playboy Карен Макдугал. Обидві жінки стверджували, що вони мали романи з Трампом. Він, звісно, це заперечував.

Трамп стверджував і продовжує стверджувати, що розслідування та судовий процес є «полюванням на відьом». Все це є політична кампанія, яку затіяли проти нього демократи.

Прокуратура так не рахує. «Протягом 13 років Trump Corporation і Trump Payroll Corporation безкарно реалізовували схему, завдяки якій топменеджери отримували щедрі додаткові пільги та виплати, навмисно приховуючи їх від податкових органів», — заявив прокурор Манхеттена Елвін Браг.

Ні Дональд Трамп, ні його діти не були звинуваченими. Головним обвинуваченим у справі став колишній фінансовий директор Trump Organization Алан Вайсельберг. Він визнав себе винним та дав свідчення проти фірми. Угода з прокуратурою дозволила йому пом'якшити вирок. 75-річний Вайсельберг проведе у в'язниці не більше 5 місяців. Крім того, його зобов'язали повернути майже 1,8 мільйона доларів незадекларованих прибутків.

Вайсельберг отримував від компанії незадекларовані дорогі автомобілі, меблі та гроші для відпустки. Фірма також оплачувала навчання його онука у дорогій приватній школі. Схожі «бонуси» отримували інші топменеджери.

Присяжні радилися два дні. Вони визнали Trump Organization винною у всіх 17 звинуваченнях, які висунула їй прокуратура. Вирок у справі буде ухвалено 13 січня. Як пишуть американські ЗМІ, компанія Трампа буде оштрафована на 1,6 мільйона доларів. Сума невелика, проте репутація Trump Organization постраждала значно. І компанії тепер практично неможливо буде отримувати нові кредити. Крім того, вся її фінансова діяльність поставлена під сумнів.

«Ми покладалися на бухгалтерську фірму, яка на той час вважалася дуже шанованою і дорогою, та юридичну компанію. Це безпрецедентна справа, і вона є продовженням Найбільшого Політичного Полювання на Відьом в Історії нашої Країни», — заявила пресслужба Trump Organization після рішення суду. Адвокати Трампа заявили, що обов'язково подадуть апеляцію.

Тим часом Генеральна прокуратура Нью-Йорка продовжує розслідування іншої справи. І тут підозрюваними у шахрайстві є вже сам Трамп та троє його дітей. Прокуратура вважає, що в період з 2011 по 2021 рік Trump Organization незаконно завищувала вартість майна, що їй належить, збільшивши таким чином свій капітал на мільярди доларів з метою незаконного збагачення та «обману фінансової системи». Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс вимагає заборонити Трампу та його дітям обіймати керівні посади в будь-яких компаніях штату. Trump Organization заперечує ці звинувачення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дональд Трамп закликав скасувати конституцію США. Він стверджує, що її було грубо порушено під час останніх президентських виборів.

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