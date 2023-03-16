«Скоро буде»: голлівудська зірка Ліндсі Лохан чекає на первістка

Майже 13 мільйонів людей стежать за нею в інстаграмі, та Ліндсі Лохан має для них приємну новину: акторка чекає на первістка. Про це 36-річна акторка повідомила своїм підписникам в соцмережі. У вівторок актриса опублікувала фото повзунків з написом «Скоро буде».

Ліндсі Лохан лаконічно прокоментувала пост: «Ми на сьомому небі від щастя». І поставила смайлики у вигляді дитячого личка, дитячої пляшечки та сердечка. Крім того, вона позначила в дописі батька дитини. Лише минулого року Ліндсі Лохан вперше з'явилася на публіці зі своїм чоловіком. У листопаді вони відсвяткували свій сімейний дебют на червоній доріжці на прем'єрі фільму «Падіння на Різдво» в Нью-Йорку. Роком раніше акторка оголосила про свої заручини.

Про Бадера Шаммаса відомо небагато. Він встановив свій профіль в інстаграмі як приватний. Ліндсі Лохан також рідко ділиться світлинами, на яких вона зі своїм чоловіком, ба більше, він не з'являється на публіці. Замість індустрії розваг він займається банківською справою, як повідомляється, керує фондами заможних клієнтів у банку Credit Suisse.

Кажуть, що ці двоє були парою з 2019 року. Заручини відбулися у 2021 році, а весілля — минулого року. Зараз Ліндсі Лохан і Бадер Шаммас чекають на первістка. Це робить щасливими не лише їх самих, а й їхніх шанувальників. Тільки за 30 хвилин під дописом поставили понад 150 000 вподобайок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірки Голлівуду Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стали батьками вчетверте.

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