Індексація при переході на інший вид пенсії: експерт пояснив, на що потрібно обов’язково звернути увагу

Березнева індексація пенсій, під час якої вперше були підвищені найнижчі пенсії, ніяк не позначилась на виплатах тих громадян, які пішли на пенсію за спеціальними законами, зокрема про держслужбу.

В уряді пообіцяли провести індексацію пенсій держслужбовців, а також науковців на 19,7% з 1 липня.

Але вже зараз з цього приводу у пенсіонерів виникає багато питань. Так до редакції «НаПенсії» звернулась жінка, яка йшла на пенсію як держслужбовець. Потім її без заяви перевели з пенсії держслужбовця на звичайну пенсію. Заявниця питає, чи має вона право на березневу індексацію.



Юрист Сергій Коробкін пише, що у 2016 році спеціальні пенсії для держслужбовців фактично скасували. Тим, хто вийшов на спеціальну пенсію до цих змін, виплати заморозили. Через це частину людей перевели зі спеціальних пенсій на звичайні пенсії за віком.

Щодо запиту жінки, то юрист зазначає: з 1 березня її звичайну пенсію за віком мусили проіндексувати на загальних умовах.

Далі Коробкін пояснює більш детально: спеціальні пенсії багато років не індексувався та не підвищувався. Через це частину людей перевели зі спеціальних пенсій на звичайні пенсії за віком.

Коробкін зазначає, що для подальших масових перерахунків Пенсійному фонду давалося завдання перевірити пенсії держслужбовців і порівняти, чи вигідно їм переходити зі своїх «заморожених» пенсій на звичайні пенсії, які хоч трохи, але підвищуються.

В результаті людей без їхньої заяви переводили на вигідніший розрахунок навіть без їхньої згоди. Процедура прописана на законодавчому рівні. При цьому за держслужбовцями залишалося право написати заяву й повернутися на свою спеціальну пенсію.

Проте 24 лютого 2023 року Кабмін ухвалив постанову № 168, згідно з якою пенсії держслужбовців, а також науковців проіндексують на 19,7% з 1 липня. У постанові також зазначено, що якщо людина повернеться на свою спеціальну пенсію, то її теж проіндексують.

Нагадаємо, в Україні є група пенсіонерів, в яких пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч грн.

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