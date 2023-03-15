В Україні проіндексували найнижчі пенсії: які зараз мінімальні виплати пенсіонерам

З першого березня 10,5 мільйона українців отримали проіндексовані пенсії, при цьому вперше була здійснена індексація найнижчих пенсій.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«З 1 березня відбулась індексації пенсійних виплат для 10,5 млн пенсіонерів. Вперше була здійснена індексація найнижчих пенсій», — йдеться у повідомленні.

З 1 березня були індексовані пенсії для:

- 5,2 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом № 1058;

- 4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

- 0,5 млн пенсіонерів силових відомств;

- 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім індексації пенсій, з 1 березня відбулась індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Повідомляється, що ці виплати також проіндексовані на 19,7% для 167 тисяч людей. Розмір підвищення виплат після перерахування не може перевищувати 1,5 тис. грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд розпочав тотальні перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Перевірку проводитимуть посадові особи територіального органу ПФУ або уповноважені медики.

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