Вплинула індексація: названо групу пенсіонерів, чия пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч грн — це не депутати і не прокурори

Березнева масштабна індексація пенсій позначилася на виплатах понад 10 млн пенсіонерів, у тому числі людей з інвалідністю з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до законодавства, для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:

- для осіб з інвалідністю 1 групи — 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

- для осіб з інвалідністю 2 групи — 80%;

- для осіб з інвалідністю 3 групи — 60%.

Якщо пенсія осіб з інвалідністю (з урахуванням усіх надбавок та компенсацій) не досягає таких розмірів, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів, нагадує «НаПенсії» .



Мінімальний розмір пенсії збільшується з 1 березня, виходячи із середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії. За 2022 рік це 13 376,21 грн.

Виходячи з цього, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсії для інвалідів-ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути нижчим:

- для осіб з інвалідністю 1 групи — 13 376,21 грн ( до 01.03.2023 — 12 993,56 грн);

- для осіб з інвалідністю 2 групи — 10 700,97 грн ( до 01.03.2023 — 10 394,85 грн);

- для осіб з інвалідністю 3 групи — 8 025,73 грн ( до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що пенсії українських прокурорів значно вищі, ніж у їхніх європейських колег.

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram