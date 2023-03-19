Гроші більш важливі за кохання: які знаки зодіаку віддають перевагу фінансовій вигоді

Попри те, що більшість людей, особливо жінок, вірить у чисті почуття, представники деяких знаків зодіаку запрограмовані зірками на те, щоб ставити фінансову вигоду на перший план.

Так вважає астролог Павло Андрєєв. Дослідник зоряних шляхів назвав сузір'я, під якими частіше за все народжуються ті, для кого фінанси — більш важливо, ніж «якась там любов».

Телець

Тельцям завжди все мало, іноді вони навіть не цінують сповна те, що у них є, тому що їм завжди хочеться більшого. Вони вміють любити, але при цьому цінують тих партнерів, які, крім емоцій та кохання, можуть ще забезпечити фінансами. До того ж, Тельці настільки люблять гроші та фінансовий добробут, що готові зустрічатися з партнером лише через гроші. При цьому свої справжні почуття любові вони можуть погасити і жити з тим, хто їх забезпечує.

Терези

Терези теж меркантильний знак зодіаку. Їм важливо влаштувати свій побут таким чином, щоб вони мали максимальну вигоду. При цьому багато зусиль представники знаку не збираються докладати. Робота ніколи не цікавила Терезів, вони не проти знайти другу половинку, яка зможе повністю їх забезпечувати, поки вони зайняті своїми справами та інтересами. Не виключено, що багато в чому Терезам не так просто знайти партнера через те, що не всі можуть впоратися з їхніми забаганками. Але хай там як, а представники символу примудряються знайти і фінансову подушку, і любов.

Стрілець

Стрільці ображаються, коли їх називають меркантильними. Вони старанно приховують свій холодний розрахунок від оточення. Але хай там що, а складно не помітити брендових речей, які носять Стрільці. Також представники знака звикли до розкішного відпочинку за кордоном та дорогого взуття. Однак мало хто знає, що фінанси на свої забаганки Стрільці беруть у своєї другої половинки. Щодо списку їхніх запитів, то він постійно зростає. А коли їм хтось скаже про те, що непогано було б заробляти самостійно, Стрільці можуть образитися.

Водолій

Водолії з обережністю ставляться до грошей, але їм подобається витрачати чужі фінанси. Для представників знака гроші — це відмінний засіб для досягнення різних цілей, яких у них достатньо. Якщо Водолії хочуть придбати щось дороге, але не мають фінансів, вони не соромляться попросити їх у своїх других половинок. Хто може встояти перед привабливим представником знака й відмовити йому в невеликій забаганці?

Для тих, хто бажає мати не тільки гроші, а й привернути до себе кохану людину, астрологи радять обов’язково зробити деякі ритуали на день весняного рівнодення.

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