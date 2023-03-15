«Потужний» молодик в Овні та весняне рівнодення: що обов’язково потрібно зробити для виконання бажань 21 березня

У вівторок, 21 березня, на небі з'явиться «фатальний» або «потужний» молодик в Овні. Також на цей день припадає весняне рівнодення 2023 року, завдяки чому поєднується магія двох енергетично сильних подій.

Вони подарують настільки багато ресурсів, що їх вистачить для втілення найглобальніших цілей та бажань, пише сайт з гороскопами argumenti.

Це енергетично сильний і потужний день, тому є можливість зазнати зайвого тиску. Щоб упоратися з цим, слід звертати увагу на своє самопочуття та емоції. Важливо уникати стресів та більше відпочивати. Особливо це стосується тих, хто останнім часом занадто втомився.

Молодий місяць в Овні відрізняється динамічністю та активністю. Це слушний період для починань, переговорів та досягнення цілей, початок нового циклу, час загадування бажань.

У цей магічний день, коли відбудуться одразу дві важливі події — молодик і весняне рівнодення, слід ретельніше планувати свої справи. Вони повинні приносити задоволення та користь.

Найголовніші справи 21 березня: релакс, більше спати, смачно та корисно харчуватися, сходити на масаж, зайнятися хобі та творчістю, проводити обряди для залучення кохання та удачі, позбутися речей, які викликають неприємні емоції, скласти плани на найближче майбутнє.

Крім того, 21 березня загострюється інтуїція. Вірте їй — вона допоможе ухвалити правильне рішення.



День сповнений не тільки можливостей, але й небезпек. Деякі дії можуть призвести до неприємних змін і навіть початку чорної смуги.

У тандем молодика та весняного рівнодення заборонено:

- давати волю емоціям та імпульсивно діяти;

- йти на поводу в інших людей, нехтуючи своїми інтересами;

- з'ясовувати стосунки;

- влаштовувати генеральне прибирання;

- розпочинати капітальний ремонт чи будівництво;

- виснажувати себе фізично та емоційно;

- обманювати та лицемірити;

- кардинально змінювати свою зовнішність;

- подорожувати, вирушати у відрядження;

- вживати спиртне.

Заборон досить багато, але кожна з них при порушенні спричинить неприємні наслідки. 21 березня небажано приймати рішення, пов'язані з любовними та сімейними стосунками.

Як загадати бажання на молодик і весняне рівнодення

Кожне народження Місяця — це ще один спосіб спробувати успіх та загадати заповітне бажання. Тим більше, що 21 березня складаються сприятливі обставини для реалізації навіть самої глобальної мрії.

Перший спосіб досить простий. Потрібно в пік молодика набрати склянку чистої води, поставити її на підвіконня та промовити своє бажання. Рідину залиште до ранку. Відразу після пробудження випийте її.

Другий спосіб загадування бажання пов'язаний з гарним ключем. Тримайте в руках і проговоріть бажання, а потім сховайте в затишне містечко.

Загадати своє заповітне бажання можна і за допомогою аркуша. На чистому аркуші напишіть свою мрію, поверніть його та перев'яжіть стрічкою зеленого кольору. Далі промовте спеціальні слова: «Все, про що мрію, виконується. Все, що написано, стверджується».

Цей лист обов'язково сховайте кудись, де його ніхто не зміг знайти й прочитати. Не позбавляйтеся його, поки мрія не здійсниться.

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