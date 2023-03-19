Допомога по частковому безробіттю: як її оформити та отримати

Нещодавно уряд оновив порядок надання допомоги по частковому безробіттю, на яку цього року, за попередніми розрахунками, претендуватиме 21 тисяча українців. В бюджеті на ці видатки передбачено 226 млн гривень, повідомляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Віднині перерахування коштів на поточний рахунок фізичній особі-підприємцю або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюватиметься регіональним центром зайнятості.



Також новий Порядок визначає спрощену процедуру підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та ФОП перед державним або місцевим бюджетами, зокрема через обмін інформацією між Державною службою зайнятості та податківцями.



При цьому змінами чітко передбачено, що допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо стосовно роботодавця або ФОП відкрито ліквідаційну процедуру або він визнає свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами.

Про усі нюанси нового порядку читайте в статті «ФАКТІВ» «Не більше 3350 грн на місяць: нові зміни у наданні виплат по частковому безробіттю».

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