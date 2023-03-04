В Україні змінили порядок надання допомоги щодо часткового безробіття: що важливо знати

В Україні, де безробітні мають право на субсидію, змінили Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Таке рішення ухвалив Кабмін, пише social.com.ua.

Відповідно до ухвалених змін:

• допомога по частковому безробіттю не надається в разі, якщо стосовно роботодавця або ФОПа відкрито ліквідаційну процедуру, або він визнає свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності;

• перевірка стосовно цільового використання коштів відтепер може здійснюватися також за місцем провадження господарської діяльності роботодавця;

• також зміни визначають механізм підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та ФОПами, які є застрахованими особами, перед державним (місцевим) бюджетом, зокрема в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості та ДПС.

Загалом цього року на допомогу по частковому безробіттю виділять 226 млн грн. Планується, що нею скористається 21 тисяча українців.

Як писали «ФАКТИ», для деяких українців можуть збільшити розмір допомоги з безробіття. Такі спеціальні умови будуть діяти для українських громадян, які мають статус ВПО та залишились без джерел заробітку.

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