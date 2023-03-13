Не більше 3350 грн на місяць: нові зміни у наданні виплат по частковому безробіттю

З 9 березня діє оновлений порядок надання допомоги по частковому безробіттю. За Постановою № 188 допомога по частковому безробіттю не надається, коли стосовно роботодавця або ФОПа відкрито ліквідаційну процедуру. Впроваджено механізм підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та ФОПами перед бюджетом, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«До відповідних змін для отримання допомоги діяли наступні вимоги:

для працівників: зупинення (скорочення) діяльності повинно охопити не менш як 20% чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30% і більше на місяць;

для ФОП: рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП має становити 30% і більше на місяць.

Роботодавець, у т. ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника, а у разі відсутності працівників — ЄСВ «за себе».

Якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховуються 180 календарних днів ДО такого пільгового періоду.

При цьому Постановою Кабміну № 188 від 3 березня 2023 р. (далі — Постанова) було додано ще одну вимогу: у роботодавця, у т. ч. ФОПа, має бути відсутня заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг)".

Тепер Постановою розширено перелік роботодавців, які не мають право на компенсацію, зокрема:

фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування,

щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру,

які визнають свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

«Допомога по частковому безробіттю буде надаватися та виплачуватися лише обласними та Київським міським центрами зайнятості (регіональні центри зайнятості).

Заява про надання допомоги по частковому безробіттю подається в електронній або паперовій формі до:

філій міжрегіональних/регіональних центрів зайнятості,

а також міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (до їх припинення)".

Як і раніше, допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності і максимально може становити 3350 грн на місяць.

Однак після припинення (скасування) воєнного стану, сума допомоги по частковому безробіттю та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро.

Нагадаємо, що зареєстрованим на біржі праці жінкам виплачується 100% мінімального розміру допомоги: як розраховують «декретні».

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