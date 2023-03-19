Просто везунчики: названо знаки Зодіаку, яким весняне рівнодення принесе багатство і щастя

Цьогоріч день весняного рівнодення настане 20 березня (понеділок) о 17:35 за київським часом. День весняного рівнодення означає, що день і ніч зрівнялися, а далі світловий період продовжуватиме щодня збільшуватися, аж до літнього сонцестояння.

Саме цей день вважається кордоном між зимою і весною, тому його називають початком астрономічної весни. Астрологи наголошують на сильній енергетиці в цей день.

Тож не дивно, що зірки підготували на цей період подарунки для деяких знаків Зодіаку, пише видання Sante+.

Близнюки

На вас чекають хороші новини у фінансовій сфері! На думку астрологів, на вас може чекати період успіху та успіху, враховуючи, що планета Юпітер знаходиться у знаку Овна. Ви матимете можливість вирішити всі свої фінансові проблеми, позбутися боргів і навіть заробити гроші, які ви зможете зберегти, щоб з розумом використовувати їх у своїх майбутніх проєктах.

Стрільці

На вас чекає маса позитивних емоцій! Сонце входить у знак Овна, так що ви відчуєте заразливу радість життя та оновлену енергію, яка допоможе вам процвітати. Це ідеальний час, щоб вирушити у подорож та дослідити нові горизонти. Зміна середовища та пригоди підуть вам на користь та дозволять повністю зарядитися енергією!

Водолії

Згідно з зірками, весняне рівнодення сприятиме покращенню ваших стосунків із друзями та родиною. Спілкуючись зі своїми близькими, ви зможете возз’єднатися та зміцнити зв’язки, які вас об’єднують. Це дасть вам величезну радість і допоможе подолати будь-які труднощі, з якими ви, можливо, стикалися раніше. На вас чекають приємні сюрпризи, так що використовуйте кожен момент по максимуму і не дозволяйте негативним вібраціям впливати на вас.

Нагадаємо, що згідно з передбаченнями астрологів, тиждень із 20 по 26 березня 2023 року буде сповнений подій та викликів. І якщо деякі знаки матимуть змогу виявити свої творчі здібності, інші стикатимуться з непередбаченими ситуаціями.



261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram