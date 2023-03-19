Збірна України стала віцечемпіоном Європи з футзалу: відеоогляд фіналу

У неділю, 19 березня, в угорському Дебрецені пройшов фінал жіночого чемпіонату Європи з футзалу між збірними Іспанії та України, яка в поєдинку ½ фіналу обіграла Угорщину (2:1).

У поєдинку проти чемпіонок двох останніх континентальних першостей ніхто особливо не вірив у підопічних Олега Шайтанова. У контексті майбутнього фіналу згадувався півфінал торішнього чемпіонату Європи, у якому іспанки розгромили нашу команду — 9:0. Цього разу «жовто-сині» поступилися зі скромнішим рахунком — 1:5 (Шульга, 36 — Пеке, 1, з пенальті, Бабенка, 11, у свої ворота, де Пас, 20, Сампер, 21, Дані, 37) та стали віцечемпіонками Старого Світу.

Примітно, що збірна України також брала участь у двох попередніх континентальних першостях. У дебютному розіграші «жовто-сині» стали четвертими, у попередньому стали бронзовими призерками, зараз завоювали «срібло». На наступному чемпіонаті Європи чекаємо на «золото»?..

Додамо, що в матчі за третє місце збірна Португалії розгромила господарок турніру команду Угорщини — 12:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня Ярослава Магучих блискуче виграла чемпіонат Європи у Стамбулі.

Фото uefa.com

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