Українська красуня Магучих блискуче виграла чемпіонат Європи у Стамбулі (відео)

У неділю, 5 березня, у Стамбулі (Туреччина) фінішує чемпіонат Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях, на якому Україна раніше виборола «бронзу».

У повному складі пробилися до фіналу жіночих стрибків висоту наша команда у складі найкращої спортсменки України 2022 року, чинної чемпіонки Європи Ярослави Магучих, Юлії Левченко та Катерини Табашник.

Фаворитка Магучих підтвердила свій статус. Подолавши всі висоти з першої спроби, 21-річна красуня з Дніпра випередила у боротьбі за «золото» з результатом 198 см Бріт Верман із Нідерландів (196 см) і знову стала чемпіонкою Європи у закритих приміщеннях. Вже у статусі переможниці українка не змогла подолати планку на висоті 203 см та покращити свій же найкращий результат сезону у світі.

Втішно, що «бронзу» ЧЄ вперше у кар'єрі виборола харків'янка Табашник (194 см).

На жаль, киянка Левченко з таким самим результатом (але з більшою кількістю спроб) фінішувала лише п'ятою.

Зазначимо, що Магучих була на межі провалу у кваліфікації. Пропустивши висоти 176 см і 182 см, Ярослава завалила дві спроби на 187 см. І лише, перенісши єдину спробу, що залишилася, на висоту 191 см, красуня з Дніпра подолала планку і не зуміла пробитися до фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих виграла на старті 2023 року шість поспіль турнірів.

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