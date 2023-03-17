Україна перемогла Угорщину і вперше пробилася до фіналу жіночого футзального Євро: відеоогляд матчу

Жіноча збірна України з футзалу перевершила результат нашої чоловічої команди на Євро-2022 та вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи, гарантувавши собі срібні медалі. У півфіналі «фіналу чотирьох», що проходить в угорському Дебрецені, підопічні Олега Шайтанова здобули вольову перемогу над господарками турніру, яких завзято підтримували вболівальники, — 2:1 (Шульга, 15, 32, — Хорват, 12).

За весь поєдинок українські дівчата завдали по воротах угорок 65 (!) ударів (проти 18 у суперниць), але лише два з них стали точними. Головною героїнею півфіналу стала Ганна Шульга з іспанської «Торребланки» (на фото в заголовку — у центрі), котра повернулася на майданчик після важкої травми і відповіла на гол господарок «дублем».

«Це приголомшливе почуття — вийти у фінал, — цитує Ганну Шульгу uefa.com. — Ми раді бути тут на цьому турнірі. Ми були готові до гри, коли наші суперниці дуже глибоко оборонялися. Однак ми не сумнівалися, що переможний гол заб'ємо саме ми. Я щаслива, що мої проблеми із травмами залишилися позаду. Це приголомшливо забити два голи, які вивели нас до фіналу. І не має значення, хто забив, головне, що ми у фіналі».

У вирішальному матчі Євро-2023 Україна в неділю, 19 березня, зіграє проти чинних чемпіонок Європи іспанок, які у півфіналі обіграли Португалію — 3:2. У прямому ефірі фінал транслюватиме (початок — о 21:00) сайт «Суспільне Спорт».

Відеоогляд матчу Іспанія — Португалія — 3:2

Додамо, що у відбірній групі наші дівчата, які виступають за клуби Іспанії, Португалії, Італії та Фінляндії, перемогли команди Нідерландів (5:2) та Хорватії (5:1), а також зіграли внічию з Польщею (1:1), вийшовши у «фінал чотирьох» з першого місця.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи 2022 року, українські футзалістки здобули «бронзу», перемігши у матчі за третє місце (після важкої поразки у півфіналі від Іспанії — 0:9) суперниць з Угорщини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня Ярослава Магучих блискуче виграла чемпіонат Європи у Стамбулі.

Фото uefa.com

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