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В родині Софії Ротару сталося горе

11:04 20 березня 2023
Софія Ротару

В родині знаменитої співачки Софії Ротару, яка послала пропутінську Алегрову слідом за російським кораблем, сталося горе. Син артистки Руслан Євдокименко повідомив про смерть рідної людини — матері його дружини. Людмила Бєлоусова пішла з життя 17 березня. 30 березня їй мало би виповнитися 72 роки.

Руслан опублікував чорно-білу світлину тещі.

«Люся, ну як же так… 30.03.1951 — 17.03.2023», — написав Євдокименко. Причину смерті він не зазначив.

Нагадаємо, після скандалу з нелегальним виїздом за кордон онук Ротару Анатолій зізнався, що таки поїхав з країни.

Де, наразі де перебуває Руслан Євдокименко, якого разом із сином затримали на кордоні, не відомо.

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