Легендарна співачка Софія Ротару оголосила Ірину Алегрову особистим ворогом.

Так, в крайньому разі, пише пропагандистське видання, яке підтримує людоїдську війну кривого диктатора путіна в Україні.

Софія Ротару останнім часом на публіці не з'являється. Про своє місцезнаходження зірка повідомила лише одного разу. Тоді, на свій день народження, вона приїхала на малу батьківщину — до села Маршинці, що на Чернівецькій області України. Де зараз знаходиться 75-річна зірка, достеменно невідомо. Говорять, що непрості часи вона проводить на своїй віллі в Італії.

Від концертів та виступів Ротару категорично відмовляється. Співачка вважає, що зараз не час веселитися. А щоб не занепадати духом, Софія Михайлівна освоїла соціальні мережі. Співачка підписалася на багатьох своїх колег, яким регулярно залишає приємні коментарі та ставить лайки. Донедавна послання від Ротару отримувала й Ірина Аллегрова.

З «імператрицею» Софія Михайлівна була дружна довгі роки. Вони разом зустрічалися не лише на концертах та фестивалях.

Ірина та Софія навіть будинки купили фактично по сусідству — в Італії.

У соцмережах «хуторянка» була підписана і на саму «імператрицю», і на сторінку її шанувальників. Репертуар Алегрової Софії подобався: вона регулярно залишала під відео та фотографіями Ірини смайлики.

Втім, нещодавно все змінилося. Співачка різко відписалася від усіх сторінок Алегрової.

«Вона оголосила Ірину своїм особистим ворогом, — розповів журналістам знайомий із ситуацією представник шоу-бізнесу. — Це все через «СВО» (як відомо, так у країні-агресорі називають вбивчі дії своіх військ в Україні).

Кажуть, що, почувши пісню про «героїв СВО», Ротару вирішила викреслити Алегрову назавжди зі свого інтернет-життя — як можна спілкуватися з особою, що підтримує вбивць свого народу!

Нагадаємо, що «пісень про СВО» вимагають і від української співачки Ані Лорак, яка попри все продовжує давати концерти в країні-агресорці.

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