«Змушений кочувати»: онук Ротару виїхав з України та присвятив себе шоубізнесу

Онук співачки Софії Ротару, 28-річний музикант Анатолій Євдокименко, якого навесні затримали на кордоні під час спроби втечі з країни, покинув Україну та нині пробує себе в музиці і вже взяв сценічний псевдонім SHMN. Він розповів, чим конкретно займається та яким бачить своє майбутнє в інтерв'ю, яке опубліковано на сайті музичного видання DHA.

«Цей рік, безумовно, був найскладнішим роком у моєму житті, але також і найбільш трансформаційним, я повинен сказати. Щобільше, це був дійсно руйнівний і трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпалі цієї війни. З початком бойових дій я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Понад 6 місяців я живу життям справжнього кочівника, яке навчило мене багато чому і дало мені новий погляд на життя», — поділився Анатолій.

В якій саме країні наразі мешкає внук Ротару, він не уточнив. Натомість заявив, що хоче зосередитися на музичному продюсуванні — закінчити треки, які знаходяться в роботі, а також почати нові проєкти на наступний рік.

«У мене запланований реліз на початок 2023 року на берлінському лейблі Poesie Musik, від якого я в захваті, — повідомив музикант. — Я також веду переговори з лейблом Еду Імбернона Fayer про потенційний реліз, який я також дуже чекаю».

Нагадаємо, Софія Ротару відмовилась виступати у країні-агресорці, а після обстрілів Києва вперше порушила мовчанку у соцмережах.

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