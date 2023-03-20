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«Якщо раніше росію називали світовою бензоколонкою, то тепер вона стала китайською бензоколонкою», — Ігор Ейдман

17:52 20 березня 2023
Ігор Ейдман
Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман відреагував на приїзд до путіна китайського лідера Сі Цзіньпіна

«Сі Цзіньпін приїхав оформляти протекторат над росією? - пише у соцмережах Ігор Ейдман, називаючи свій пост «Директор китайської бензоколонки Пу І». — На перший погляд, зараз саме час. росія ослаблена, повністю економічно і політично залежна від Китая.

Якщо раніше росію називали світовою бензоколонкою, то тепер вона стала китайською бензоколонкою. Директор китайської бензоколонки Пу І (…нутий) повинен перестати палити на робочому місці та чітко виконувати доручення господаря.

Сі — жорстокий, але розважливий. Ймовірно, зараз він на словах усіляко підтримає свого васала, але водночас накаже йому згортати програшну та безглузду війну проти України.

Тільки Пу навряд чи здатний зупинитися. Та й надто пізно вже. Божевільний директор китайської бензоколонки «росія» вже кинув незагашену цигарку на просочену бензином підлогу. Пожежа спалахує і вибух на ній неминучий".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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