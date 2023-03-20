Сі Цзіньпін став першим лідером, який зустрічається з міжнародним злочинцем путіним: що нам очікувати від цього візиту

У Китаї, чий лідер Сі Цзіньпін прибув 20 березня із візитом до москви, відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордера на арешт підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину президента рф володимира путіна.

Така заява китайського МЗС була оприлюднена в понеділок, 20 березня, пише The Economic Times. У Пекіні вважають, що МКС має «займати об'єктивну та неупереджену позицію», а підозри у депортації українських дітей не є підставою для притягнення російського диктатора до відповідальності, адже він має «імунітет від юрисдикції відповідно до міжнародного права». До речі, Пекін не приєднувався до Римського статуту, який регулює діяльність МКС.

На тлі зростання занепокоєння через можливі поставки Китаєм зброї для росії та оприлюднення Пекіном «мирного плану» для завершення російсько-української війни, до переговорів президентів Китаю та рф прикута пильна увага всього світу. Перемовини китайського лідера з кремлівським диктатором розпочнуться завтра, орієнтовно о 15:30 за київським часом.

В Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що на зустрічі китайського лідера з головою держави-терориста путіним можуть обговорювати схеми ухилення від санкцій та участь Китаю у переговорах щодо закінчення війни в Україні.

У МЗС України уважно стежать за візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до росії і розраховують, що Пекін використає свій вплив, аби Кремль припинив війну. Про це розповів речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Українській правді».

«Україна уважно стежить за візитом голови КНР до росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на москву, щоби змусити її припинити агресивну війну проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль», — заявив Ніколенко.

Речник МЗС також підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

Нагадаємо, що після рішення МКС очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що господаря кремля можуть заарештувати на території більше ніж сотні стран світу.

Фото — скріншот



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