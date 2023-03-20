Нарощування видобутку — це й рішення проблеми, й спільна відповідальність країн НАТО, які мають відповідні спроможності. Таку заяву зробив депутат парламенту Норвегії, член Робочої партії, що входить до складу норвезького уряду, Пер Відар Шолмуен, відповідаючи на запитання про загрозу послаблення підтримки України західними суспільствами у зв'язку з високими цінами на енергоресурси та прив'язкою даної проблеми до війни рф проти України.

«Країни НАТО мають збільшити видобуток нафти й газу для зниження цін на енергоресурси в короткостроковій перспективі. Я вважаю, що це відповідальність як Норвегії, так і інших країн-виробників, членів НАТО, у яких є спроможність», — заявив норвезький парламентар у коментарі Guildhall.

За його словами, для зниження цін у короткостроковій перспективі потрібно виробляти якнайбільше енергії, збільшувати енергоефективність, швидко будувати інфраструктуру для нових джерел.

«Народ Норвегії стоїть пліч-о-пліч з Україною, і ми продовжуватимемо робити все, що в наших силах, щоб стабілізувати ціни на європейському енергетичному ринку та підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії», — додав Пер Відар Шолмуен.

Раніше американський сенатор-республіканець від штату Аляска Ден Салліван заявив про те, що Сполучені Штати Америки не повинні обмежувати внутрішній видобуток енергоресурсів, оскільки така політика робить США вразливими перед геополітичними противниками, зокрема перед росією та Китаєм.

У свою чергу, в німецькому Бундестазі представник коаліційної Соціал-демократичної партії Крістіан Клінк заявив, що нарощування видобутку нафти Канадою в ході протидії енергетичній кризі, ймовірно, допомогло б знизити ціни не енергоресурси.

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